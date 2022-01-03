Экс-советница Рейгана высказалась о главной проблеме в отношениях России и США
Экс-советница президента США Рональда Рейгана по вопросам СССР, писательница Сюзанна Масси (Suzanne Massie), получившая гражданство России, рассказала, как должны развиваться отношения Москвы и Вашингтона, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.
Американка на новогодние праздники впервые приехала в Москву в качестве гражданки России. Она нашла «настоящее чудо» в Москве — Храм Христа Спасителя, который ей очень понравился.
По словам писательницы, два государства должны работать вместе и находить конструктивные идеи. «Тогда мы могли бы помогать целому миру, потому что оба государства очень сильные. Я думаю, это был бы потрясающий знак для остального мира», — высказалась она о главной проблеме в отношениях России и США.
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