Экс-советница Рейгана высказалась о главной проблеме в отношениях России и США

Экс-советница президента США Рональда Рейгана по вопросам СССР, писательница Сюзанна Масси (Suzanne Massie), получившая гражданство России, рассказала, как должны развиваться отношения Москвы и Вашингтона, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Американка на новогодние праздники впервые приехала в Москву в качестве гражданки России. Она нашла «настоящее чудо» в Москве — Храм Христа Спасителя, который ей очень понравился.

По словам писательницы, два государства должны работать вместе и находить конструктивные идеи. «Тогда мы могли бы помогать целому миру, потому что оба государства очень сильные. Я думаю, это был бы потрясающий знак для остального мира», — высказалась она о главной проблеме в отношениях России и США.