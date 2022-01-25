Байден открыт к взаимодействию с Путиным - Белый дом
Президент США Джо Байден открыт к взаимодействию с российским лидером Владимиром Путиным, но решений о новых контактах пока нет. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ее спросили, можно ли ожидать контактов Путина и Байдена в ближайшее время.
"Он (Байден - прим. ТАСС) всегда открыт для взаимодействия на уровне глав государств, он знает, насколько это эффективно. Он разговаривал с президентом Путиным прямо и откровенно много раз, в том числе лично. Я не могу ничего прогнозировать [по поводу их будущих контактов] на данный момент времени", - ответила пресс-секретарь.
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