Пентагон не смог отчитаться за 60% своих активов в ходе аудиторской проверки

Министерство обороны США провалило пятый в истории аудит, не сумев отчитаться за более чем половину своих активов, сообщило издание The Hill со ссылкой на контролера Пентагона Майка Маккорда, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Как пишет газета, Маккорд сообщил журналистам, что после того, как 1,6 тысяча аудиторов провели проверку, они обнаружили, что "министерство не может отчитаться примерно за 60% своих активов".

Они обнаружили новые недостатки в сфере учета министерством своих активов, которые включают оборудование и вооружение, состоящее из 19,7 тысяч самолетов и более 290 кораблей, здания, дороги и ограждения на 4860 объектах по всему миру.

"Результат этого года не был неожиданным", - пишет The Hill, и напоминает, что в декабре 2017 года представители министерства обороны приступили к тщательному изучению бухгалтерских книг ведомства, что стало первым всеобъемлющим аудитом. В публикации говорится, что аудит провалился и в 2018 году, и в последующие четыре года.

Маккорд отметил, что продолжающиеся американские военные поставки Украине стали для персонала Пентагона "очень поучительным моментом".

"Для меня это действительно отличный пример того, почему важно делать все правильно - подсчитывать запасы, знать, где они находятся, и знать, когда они поступят", - сказал он.