Twitter распустил офис в Брюсселе

Компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, распустила свой офис в Брюсселе, что вызвало опасения у стран Евросоюза (ЕС) относительно соблюдения безопасности в киберпространстве. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации газеты, руководители брюссельского офиса покинули компанию в начале месяца во время масштабных сокращений, в результате которых было уволено около половины сотрудников Twitter численностью около 7,5 тыс. человек. Также на прошлой неделе ушли руководители отдела цифровой политики Twitter в Европе, они работали над соблюдением правил Евросоюза о дезинформации.

Сокращение привело к растущему беспокойству со стороны ЕС о достаточности персонала для обеспечения соблюдения местных законов, призванных контролировать онлайн-контент. Неисполнение этих обязательств может привести к судебным искам и регулирующим действиям.

"Я обеспокоена новостями об увольнении такого большого количества сотрудников Twitter в Европе, - приводит газета слова замглавы Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Веры Юровой. - Я ожидаю, что Twitter будет полностью уважать законодательство ЕС и выполнять свои обязательства".

27 октября Илон Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, миллиардер собирается распустить совет директоров. Сразу после покупки компании Маск уволил ряд членов руководства, а через некоторое время сократил штат практически вдвое.