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Вашингтон разрешил Chevron поставлять в США нефть из Венесуэлы

США Материалы 26 ноября 2022 22:52 (UTC +04:00)
Вашингтон разрешил Chevron поставлять в США нефть из Венесуэлы

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Власти США разрешили американской нефтегазовой компании Chevron поставлять в Соединенные Штаты нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Об этом говорится в лицензии, опубликованной Министерством финансов США в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лицензия разрешает <...> продажу, экспорт или импорт в Соединенные Штаты нефти или нефтепродуктов, производимых совместными предприятиями Chevron, при условии, что нефть и нефтепродукты, производимые совместными предприятиями Chevron, сначала продаются Chevron", - говорится в документе.

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