США усилят меры по борьбе с незаконной миграцией с Кубы

Министерство внутренней безопасности (МВБ), Береговая охрана и Таможенная и пограничная служба США усиливают меры по борьбе с незаконной миграцией с Кубы. Об этом сообщил в среду на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать возобновление в среду посольством США на Кубе работы своих визовых и консульских служб после приостановки их деятельности в 2017 году, а также значительный рост темпов незаконной миграции с островного государства. "Я не собираюсь говорить за Госдепартамент в вопросах его консульской политики. МВБ, Береговая охрана Таможенная и пограничная служба наращивают ресурсы для борьбы с ростом [незаконной] миграции оттуда [с Кубы]", - ответил Кирби. Он указал, что американские власти среди прочего "работают с населением в регионе".

Посольство США на Кубе сообщило, что на этой неделе начнет оформление иммиграционных виз, причем приоритет будет отдаваться разрешениям на воссоединение кубинцев с семьями в США.

В сентябре прошлого года посольство США в Гаване сообщило об увеличении численности своего персонала для полноценного возобновления процесса рассмотрения заявлений на иммиграционные визы с начала следующего года. Распоряжение об увеличении числа работников посольства президент США Джо Байден отдал еще в мае, тогда же диппредставительство возобновило работу консульского отдела после приостановки на несколько лет оформления американских виз для кубинцев в Гаване.