Блинкен считает, что США и Китаю удалось "снизить температуру" в отношениях

"Температура" в отношениях США и Китая несколько снизилась. Такое мнение выразил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в Университете Чикаго (штат Иллинойс), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, я так думаю, потому что, как я уже говорил, когда мы много встречаемся, много разговариваем, то результат оказывается именно таким", - сказал он, отвечая на вопрос о том, удалось ли двум странам "снизить температуру" в отношениях.

"Президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин провели очень долгий, конструктивный разговор во время саммита G20 на Бали в конце прошлого года", - добавил он. По словам Блинкена, в ходе его поездок по миру он ощутил "запрос" на взаимодействие США и Китая со стороны прочих стран. "Они знают, что наши действия в двусторонних отношениях скажутся и на них тоже. Они знают, что если мы не найдем общих интересов, областей, где мы можем сотрудничать, они проиграют", - добавил он.

Блинкен вновь повторил, что между США и Китаем идет "соревнование за то, что будет дальше", но "соревнование - это одно, а конфликт - совсем другое". "В наших интересах обеспечить, что как бы напряженно мы не соперничали друг с другом, мы должны избегать перехода от соревнования к конфликту", - отметил госсекретарь США.