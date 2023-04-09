Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ двусторонние отношения

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном и обсудил с ним темы двустороннего и международного характера, сообщает в воскресенье Госдеп, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Госсекретарь и шейх Абдалла обсудили темы двустороннего и международного характера... Госсекретарь Блинкен призвал к миру в период религиозных праздников в регионе, подчеркнул необходимость деэскалации напряженности между израильтянами и палестинцами", - отмечается в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что "Соединенные Штаты будут продолжать тесно консультироваться с партнерами о том, как продвигать региональную безопасность, стабильность и процветание".

Разговор состоялся накануне, о нем сообщается в воскресенье.