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Байден проведет телефонный разговор с Нетаньяху

США Материалы 26 ноября 2023 20:29 (UTC +04:00)
Байден проведет телефонный разговор с Нетаньяху

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 26 ноября президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Trend.

"Сегодня у него [Байдена] запланирован телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху," - сказал он.

Салливан отметил, что Байден продолжит "работу в дипломатическом ключе".

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

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