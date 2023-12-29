Министры обороны США и Израиля обсудили ситуацию в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант провели телефонный разговор.
Как передает Trend, об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Согласно информации, в телефонном разговоре министры обсудили подготовку мер, направленных на стабилизацию ситуации в секторе Газа.
Райдер отметил, что они обсудили "военную кампанию Израиля в Газе и подготовку к будущему этапу стабилизации после широкомасштабных военных операций".
Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.