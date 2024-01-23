Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

США опровергли сообщения хуситов об ударе по судну Ocean Jazz

США Материалы 23 января 2024 05:40 (UTC +04:00)
США опровергли сообщения хуситов об ударе по судну Ocean Jazz

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Информация йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) об атаке в Аденском заливе на принадлежащее Военно-морским силам (ВМС) США грузовое судно Ocean Jazz, не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Пятого флота ВМС США, передает Trend.

«Сообщение поддерживаемых Ираном хуситов о якобы успешной атаке M/V Ocean Jazz является заведомо ложным», – говорится в информации, опубликованной пресс-службой в социальной сети X.

Отмечается, что военные «постоянно поддерживали связь с M/V Ocean Jazz в ходе его безопасного прохода» через пролив.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости