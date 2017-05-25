Зияд Самедзаде: Азербайджан успешно провел IV Игры исламской солидарности

БАКУ /Trend/ - Азербайджан успешно провел IV Игры исламской солидарности, торжественно отметив их как большой праздник, сказал, выступая в четверг на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, председатель комитета Зияд Самедзаде.

Глава комитета отметил, что на страницах мировой печати, в том числе, мировые лидеры, высоко оценили проведенное в Азербайджане спортивное мероприятие. «Все достигнутые успехи, первое место, занятое Азербайджаном на IV Играх исламской солидарности еще раз подтверждает, что в стране проводится продуманная и правильная государственная политика, которая повышает авторитет Азербайджана на международной арене, позволяя поддерживать шаги, предпринимаемые нашей страной», - отметил Самедзаде.

Глава комитета подчеркнул, что эти Игры являлись не только спортивным соревнованием, но и стали наглядной демонстрацией исламской солидарности. «Прибытие в Азербайджан представителей 54 стран стало большим событием. Очевидно, что, вернувшись домой, они поделятся своими впечатлениями об Азербайджане, потому что существующие здесь стабильность, спокойствие, экономический подъем, а также древность азербайджанской культуры должны вызвать чувство гордости у каждого гражданина исламских государств. В основе всех этих успехов, безусловно, стоит государственная политика Азербайджана, и в частности, положительные результаты обеспечивает, также и экономическая политика, проводимая азербайджанским правительством», - отметил Зияд Самедзаде.

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. Национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады по количеству медалей.

(Авторы: Азад Гасанли. Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)