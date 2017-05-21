БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по зорхане на IV Играх исламской солидарности в Баку.

В соревнованиях по чархи-тиз представитель Азербайджана Орхан Ханларов с 280 очками занял третье место.

Иранский спортсмен Али Джалиджу выиграл золото (501 очко), Джабир Абдуламир из Ирака стал вторым (311). Вторая бронза досталась афганскому атлету Муштагу Хасану Шарифи.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.