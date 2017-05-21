Азербайджанский спортсмен завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по зорхане

21 мая 2017 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по зорхане на IV Играх исламской солидарности в Баку.

В соревнованиях по чархи-тиз представитель Азербайджана Орхан Ханларов с 280 очками занял третье место.

Иранский спортсмен Али Джалиджу выиграл золото (501 очко), Джабир Абдуламир из Ирака стал вторым (311). Вторая бронза досталась афганскому атлету Муштагу Хасану Шарифи.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

Новости по теме
Азербайджанские баскетболисты также вышли в финал
Общество 15:31
Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в финал
Общество 15:06
Сборная Азербайджана по настольному теннису будет бороться за бронзовые медали
Общество 14:56
Баку-2017: Азербайджанский спортсмен завоевал серебро на соревнованиях по зорхане
Общество 13:59
Азербайджанские спортсменки могут завоевать 5 золотых медалей на соревнованиях по борьбе
Общество 13:50
Баку-2017: Азербайджанский спортсмен выиграл золото на соревнованиях по зорхане
Общество 12:53
Баку-2017: 67-ое "золото" Азербайджана на Исламиаде
Общество 12:32
Сборная Азербайджана вышла в финал соревнований по настольному теннису
Общество 12:01
Женская сборная Азербайджана вышла в полуфинал соревнований по баскетболу 3x3
Общество 11:41
Азербайджанская спортсменка вышла в финал соревнований по борьбе
Общество 11:34
Баку-2017: Представительница Азербайджана по борьбе одержала победу
Экономика 11:24
Азербайджанская спортсменка вышла в полуфинал соревнований по борьбе
Общество 11:00
Азербайджанская прыгунья в воду вышла в финал соревнований
Общество 10:53
Баку-2017: Мария Стадник одержала первую победу
Общество 10:35
Баку-2017: Календарь 14-го дня Игр исламской солидарности
Общество 08:00
Баку-2017: Знаменосцем сборной Азербайджана на церемонии закрытия будет Эльхан Мамедов
Общество 00:43
Азербайджан лидирует в медальном зачете IV Игр исламской солидарности (ТАБЛИЦА)
Общество 20 мая 23:26
Баку-2017: Вугар Керемов и Парвиз Абдуллаев вышли в полуфинал соренований по ушу
Общество 20 мая 22:19