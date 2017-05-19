Польша назвала 4 приоритетные сферы сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Польша обладают широким спектром возможностей и областей для экономического сотрудничества, сказал в интервью Trend в четверг посол Польши в Азербайджане Марек Цалка.

По его словам, еще несколько лет назад, как экономические, так и политические отношения между Азербайджаном и Польшей были очень динамичными и тесными, но затем образовался некоторый перерыв, который можно объяснить и внешними и внутренними факторами.

"Теперь эта дипломатическая "яма" уже пройдена и нужно готовиться к новым начинаниям. Областей для сотрудничества много - это и сельское хозяйство, и транспорт, и логистика, и судостроительная промышленность. В июне мы ожидаем визит правительственной делегации Азербайджана, который позволит ознакомиться с потенциалом Польши, и станет подготовительным к визиту на высшем уровне. Мы думаем, что если визит пройдет, как планировался (в экономическом аспекте), то на следующий год мы могли бы привлечь в Азербайджан сильную команду не только производителей сельхозоборудования, но и бизнес-партнеров в рамках более продвинутых проектов в области логистики, экспорта и так далее. У нас есть, что предложить Азербайджану в этих сферах. Хочу отметить, что более 30 процентов судов, находящихся в использовании Азербайджана, производятся на польских судостроительных заводах. Мы начали стратегию модернизации нашего морского хозяйства и думаем, что здесь есть возможности для сотрудничества с Азербайджаном", - сказал Цалка.

Посол также отметил потенциал сотрудничества двух стран в сфере транспорта и логистики.

"В сфере транспорта и логистики мы совместно подключаемся к транспортным коридорам, создаваемым крупными мировыми игроками, и думаю, что мы это делаем достаточно успешно. Не хочу забегать вперед, так как мы только в начале пути, но считаю, что эти коридоры принесут прибыль и нашей и вашей стране. Азербайджан и Польша находятся на перекрестке крупных путей, что является большой возможностью, которую нужно использовать. Может быть, что эти коридоры не станут "хребтом" мировых транспортных маршрутов, но они могут стать его "нервной системой"", - сказал Цалка.

Что касается сельского хозяйства то, по мнению посла, эта сфера является одной из самых приоритетных в сотрудничестве двух стран.

"Сельское хозяйство и пищевая промышленность являются одними из самых динамичных секторов польской экономики. Наш продовольственный сектор обеспечивает более 20 процентов общего объема польского экспорта. В нем задействовано свыше 400 тысяч человек и функционирует около 16 тысяч компаний. Польша также является ведущим производителем и экспортером пищевых продуктов в ЕС. Например, в 2015 году Польша укрепила свои лидирующие позиции в производстве птичьего мяса и стала четвертым по величине производителем свинины в ЕС. В 2016 году объем экспорта польской агропродовольственной продукции вырос до 24,2 миллиарда евро. Из этого объема 81 процент был экспортирован в ЕС и лишь пять процентов - в страны СНГ. Основными статьями польского экспорта являются скот, мясо, зерновые культуры, табак, сахар и сладости, а также рыба. Благодаря всему этому мы видим огромный потенциал в сотрудничестве с Азербайджаном в аграрной сфере. Это касается, как экспортно-импортных операций, так и взаимных инвестиций", - сказал Цалка.

Посол также выразил надежду, что азербайджанские предприниматели станут посещать различные выставки в Польше, и пригласил азербайджанских предпринимателей на одну из наиболее крупных в мире сельскохозяйственных выставок, которая пройдет в Польше в сентябре.

По данным Государственного таможенного комитета, товарооборот между Азербайджаном и Польшей в январе-апреле 2017 года составил 18,2 миллиона долларов, при этом на импорт польской продукции пришлось 16,15 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов)