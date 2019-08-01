Трогательная акция солидарности швейцарских детей с азербайджанскими беженцами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При поддержке посольства Азербайджана в Швейцарии Центр культуры азербайджанцев провел кампанию по информированию швейцарской общественности относительно азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев, передает Trend.

В информационной кампании приняли участие швейцарские дети, которые рисовали для маленьких азербайджанцев из семей вынужденных переселенцев и беженцев. Для этого на центральной площади Берна - Вайзенхаузплац были установлены мольберты. К акции присоединились также учащиеся действующей в Берне азербайджанской школы "Карабах". Перед тем, как начать рисовать, детей ознакомляли с сутью мероприятия и произведениями, посвященными азербайджанским беженцам, а потом предлагали сделать свои рисунки по теме.

Учащиеся школы "Карабах" на понятном детям языке рассказали швейцарским ровесникам об армяно-азербайджанском конфликте и проблемах вынужденных переселенцев. То, что информация была донесена детьми, произвело большое впечатление на участников акции и их родителей. Об этом можно судить по подготовленным детьми работам. Многие из их авторов впервые услышали о карабахском конфликте, о сотнях тысячах азербайджанцев, в том числе детей, лишившихся родного очага в результате армянской агрессии.

Можно с полным правом назвать организованное Центром при поддержке дипмиссии мероприятие успешным. В ходе акции детьми было создано около 100 рисунков на предложенную тему. Помимо рисования, на площади, где проводилась общественная кампания, был установлен информационный стенд, посвященный азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам, демонстрировались картины по данной теме. Кроме того, местная общественность информировалась посредством распространения брошюр. Были розданы 500 экземпляров книги на немецком языке о тяжкой доле уроженки Карабаха, в 8 лет ставшей вынужденной переселенкой. Кроме этого, местным жителям были подарены десятки шаров с надписью "Для беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане". Шары служили своеобразным символом солидарности, а все мероприятия в целом очень удачно дополняли друг друга и сделали азербайджанскую акцию красочной и привлекательной.

"Очень хотела бы, чтобы в Баку была организована выставка, составленная из рисунков швейцарских детей, нарисованных для их ровесников из семей азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев", - сказала Day.Az посол Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимова.

По мнению дипломата, очень важно, что удалось рассказать о реалиях Азербайджана в позитивном и миролюбивом ключе. Это европейский стиль, который заинтересовал швейцарцев, привлек на наше мероприятие и побудил прислушаться к нашему меседжу.

"Хочу особо подчеркнуть, что одним из факторов, которые послужили масштабности нашей общественной кампании, стало проведение ее под эгидой Совета по беженцам Швейцарии (Swiss Refugee Council) и получение посольством согласия организации на использование ее лого на распространенных в ходе акции листовках. Спонсорство структуры, которой доверяют швейцарцы, заметно повысило как интерес к мероприятию, так и доверие к нему", - сказала азербайджанский дипломат.

Ханым Ибрагимова особо подчеркнула, что посольство Азербайджана в Швейцарии и действующая в этой стране азербайджанская диаспора тесно сотрудничают, особенно в вопросах общенационального значения. Например, учреждение в 2018 году в Берне интегрированной в систему образования страны школы "Карабах" - результат совместного труда посольства и диаспоры. Так же и прошедшая 15 июля кампания была организована при содействии диаспоры - официальным организатором является Центр культуры азербайджанцев Швейцарии, а дипмиссия в рамках законодательства оказала мероприятию поддержку, отметила Х.Ибрагимова. Дипломат добавила, что именно диаспора должна играть ведущую роль в организации акций, нацеленных на местную общественность.

Посол Азербайджана уверена, что донесение правды о нашей стране до общественности европейских стран именно в вышеуказанной форме может оказать наибольшее воздействие.

"Поэтому считаю целесообразным проводить мероприятия в такой форме и в других странах Европы. Следует учесть, что и в других европейских странах может отмечаться такая дата, как Национальный день беженцев. К тому же, 20 июня в мире отмечается Международный день беженцев. Кампании по информированию общественности важно проводить именно по этим датам", - резюмировала Ханым Ибрагимова.

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