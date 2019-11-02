Боянка Костова выиграла престижный международный турнир(ФОТО)

2 ноября 2019 21:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Беларуси, в городе Гродно со 2-го по 5-го Ноября пройдет престижный международный турнир по тяжелой атлетике «Кубок Александра», посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона Александра Курловича.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, 80 спортсменов из 18 стран присоединятся к борьбе за серебряные медали на Олимпийских играх в Токио.

Азербайджан на Олимпийских играх в Токио среди женщин будет представлять Боянка Костова, а среди мужчин Наильхан Набиев.

Уже сегодня первый день соревнований завершен. Боянка Костова проверила свою силу на 59 кг. Наша спортсменка опередила соперников с общим результатом 215 кг(95 + 120) став победительницей турнира.

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  • Боянка Костова выиграла престижный международный турнир(ФОТО)
  • Боянка Костова выиграла престижный международный турнир(ФОТО)
  • Боянка Костова выиграла престижный международный турнир(ФОТО)
  • Боянка Костова выиграла престижный международный турнир(ФОТО)
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