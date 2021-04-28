Экс-глава ИВ Шамкирского района арестован в зале суда
БАКУ /Trend/ - В отношении бывшего главы Исполнительной власти (ИВ) Шамкирского района Алимпашы Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.
Как сообщает в среду Trend, в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Мамедова.
На процессе под председательством судьи Мадины Багировой представление было удовлетворено.
В отношении Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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