Экс-глава ИВ Шамкирского района арестован в зале суда

БАКУ /Trend/ - В отношении бывшего главы Исполнительной власти (ИВ) Шамкирского района Алимпашы Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает в среду Trend, в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Мамедова.

На процессе под председательством судьи Мадины Багировой представление было удовлетворено.

В отношении Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)