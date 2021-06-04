Нацсовет по телевидению и радио Азербайджана распространил заявление о гибели журналистов на мине в Кельбаджарском районе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Национальный совет по телевидению и радио Азербайджана распространил заявление в связи с гибелью журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе, сообщает в пятницу Trend.

"Во время выполнения служебных обязанностей в Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине погибли оператор AzTV Сирадж Абышов и корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, несколько человек получили ранения. Национальный совет по телевидению и радио выражает глубокие соболезнования семьям погибших, желает выздоровления раненым.

Во время оккупации азербайджанских территорий Армения установила на них более 100 тысяч мин. До сегодняшнего дня десятки мирных жителей погибли или получили ранения в результате подрыва на минах. Армения не предоставляет карты заминированных территорий, что приводит к новым жертвам.

Обращаемся к мировому сообществу и международным организациям с просьбой призвать Армению предоставить карты минных полей на азербайджанских территориях", - говорится в заявлении.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)