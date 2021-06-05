Очередная авария на Гран-при Азербайджана Формулы-1 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во время третьей сессии свободных заездов в рамках соревнований Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку произошла очередная авария.

Как передает в субботу Trend, пилот команды Red Bull Racing Honda Макс Ферстаппен потерял управление, и его болид врезался в ограждение трека.

Машина была убрана с гоночной трассы.

Напомним, что четвертого июня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, которые продлятся до шестого июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)