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Открытие посольства Азербайджана в Израиле поспособствует укреплению сотрудничества - помощник Президента

Азербайджан Материалы 17 января 2023 14:10 (UTC +04:00)
Открытие посольства Азербайджана в Израиле поспособствует укреплению сотрудничества - помощник Президента

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Открытие посольства Азербайджана в Израиле еще больше укрепит сотрудничество между двумя странами.

Как передает во вторник Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

В публикации также отмечены широкие дискуссии, проведенные с главой политического бюро министерства иностранных дел (МИД) Израиля Ализой Бин Нун и заместителем генерального директора по стратегическим вопросам МИД Джошуа Заркой о двустороннем партнерстве между Азербайджаном и Израилем, а также о региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.

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