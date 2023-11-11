Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль в Австралии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев завоевал золотую медаль на Открытом турнире Океании в австралийском городе Перт.

Как сообщает Trend, спортсмен, выступающий в весовой категории 90 кг, начал борьбу с 1/8 финала.

Одолев в первом поединке бразильца Асиса Густаво, М.Фатиев в следующих встречах оказался сильнее бельгийца Сами Чучи и представителя Великобритании Джамала Петграва и вышел в финал.

Одержав победу в решающем поединке над эстонцем Кленом-Кристофером Кальюлаидом, дзюдоист поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Между тем член женской сборной Азербайджана по дзюдо Айдан Велиева (52 кг) завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие 299 спортсменов из 64 стран.