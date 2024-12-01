В Азербайджане пройдет очередной экзамен по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - 1 декабря Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительный экзамен для приема на государственную службу на административные должности групп BA и BB типа B (административно-исполнительные должности), передает Trend.

Экзамен пройдет в 14 зданиях в Баку и Нахчыване с использованием бумажных носителей. Регистрацию прошли 3 338 кандидатов, из которых 627 относятся к группе BA, а 2 711 - к группе BB.

Экзамен начнется в 11:00 и продлится 3 часа. Кандидаты, прибывшие после 10:45, к экзамену допущены не будут. Для участия в экзамене необходимо иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, а также пропускной лист.

Кандидатам запрещается приносить мобильные телефоны и другие средства связи, электронные устройства, калькуляторы, электронные носители информации, книги, тетради, журналы, конспекты, справочники, словари, таблицы, сумки и любые другие вспомогательные материалы, так как это нарушает организацию пропускного режима и может привести к задержкам.