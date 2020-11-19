Осуществляются работы по электроснабжению стратегических объектов на освобожденных территориях - "Азеришыг" в Карабахе! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно соответствующему указу Президента Ильхама Алиева ОАО "Азеришыг" осуществляет работы по электроснабжению стратегических объектов государственной значимости на освобожденных территориях в рамках проекта "Азеришыг в Карабахе".

Как сообщили в четверг Trend в ОАО, на территориях, освобожденных нашей доблестной армией под руководством Верховного Главнокомандующего Президента Ильхама Алиева, ведутся масштабные работы по всем жизненно важным направлениям, включая электроснабжение.

В настоящее время сотрудники ОАО "Азеришыг" ликвидируют ущерб, нанесенный армянами в результате обстрела гражданских объектов в районах, расположенных вдоль линии фронта, и круглосуточно проводят восстановительные работы. Созданием новых энергоцентров на освобожденных территориях с применением новейших технологий, электронных систем релейной защиты и автоматики, системы дистанционного управления подготовлены проекты по созданию 110, 35 и 0,4-киловольтных сетей, прокладке линий электропередач с использованием 35-киловольтных самонесущих изолированных проводов. Реализация этих проектов предусмотрена в несколько этапов. Однако для обеспечения временного электроснабжения стратегических объектов государственной значимости на освобожденных территориях до реализации намеченных проектов, ОАО "Азеришыг" в рамках проекта "Азеришыг в Карабахе" принимает неотложные меры. К зданиям особого государственного значения, расположенным в городе Джабраил и поселке Гадрут, уже подведена электроэнергия по вновь проложенной линии электропередачи от подстанции Горадиз.

В ведомстве уверили, что ОАО "Азеришыг" в кратчайшие сроки выполнит соответствующие поручения главы государства по обеспечению электроэнергией всех пунктов на наших освобожденных землях.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)