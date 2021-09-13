Иран построит контейнерный терминал на Каспии

БАКУ /Trend/ - На территории порта Каспиан в провинции Гилан на севере Ирана будет построен контейнерный терминал.

Об этом сказал исполнительный директор иранской IRISL Group (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) Мохаммед Рза Модеррес Хиябани в ходе ознакомления с условиями в порту Каспиан, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, ввод в эксплуатацию этого терминала на Каспии создаст возможности для развития контейнерных грузоперевозок Ирана.

СЭЗ «Энзели» и IRISL Group могут сыграть важную роль в активизации деятельности транспортного коридора Север-Юг, сказал Хиябани.

В свою очередь, исполнительный директор СЭЗ «Энзели» Алиовсат Акбари Могаддам сообщил, что железная дорога Решт-Каспиан протяженностью 35 километров будет введена в эксплуатацию до конца нынешнего иранского календарного года (20 марта 2022 года). Она сыграет ключевую роль в развитии транзитных перевозок и торговли Ирана, сказал Могаддам.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)