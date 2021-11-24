Беззалоговый бизнес-кредит от AccessBank!

AccessBank, лидер в области микрофинансирования в Азербайджане, представляет новый продукт предпринимателям, работающим в микро- и агропромышленном секторе и желающим развивать свой бизнес. Теперь предприниматели могут получить бизнес-кредит до 10 тыс. манатов без поручителя и залога.

Дополнительную информацию о кредите можно получить, пройдя по ссылке:

https://www.accessbank.az/ru/business/

Чтобы оформить кредит, пройдите по ссылке:

https://www.accessbank.az/ru/requests/microloan

Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться в ближайший филиал AccessBank-а, позвонить в контакт-центр банка по номеру 151 или написать 055 440 01 51 в WhatsApp. Информация об услугах и продуктах также доступна на веб-сайте банка www.accessbank.az, а также на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).