Российские компании представили Азербайджану 13 пакетов предложений для участия в работах в Карабахе – Шахин Мустафаев

БАКУ /Trend/ - Российские компании представили Азербайджану 13 пакетов предложений для участия в работах в Карабахе.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, выступая в четверг на конференции «Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов» в Баку.

Он отметил, что ПАО «КАМАЗ» уже продемонстрировало яркий пример реализации российского проекта в Карабахе.

«Наш регион так же, как и другие регионы, столкнулся с рядом проблем: вооруженный конфликт, пандемия, энергокризис, а сегодня мы имеем уже новые реалии. Сотрудничество с Россией у нас развивается по всем направлениям, мы развивали взаимодействие даже в условиях пандемии. Сегодня у нас семь дорожных карт сотрудничества. По всем дорожным картам идет успешное сотрудничество и мы добиваемся поставленных целей. В прошлом году товарооборот незначительно сократился, и надеюсь, что в следующем году мы достигнем допандемийных показателей. Ожидаем, что темпы роста еще больше увеличатся. Имеется хорошая перспектива наращивания взаимных инвестиций. Российские инвестиции в Азербайджан составили 6 миллиардов долларов, 4,5 миллиарда долларов из которых прямые инвестиции. В настоящее время реализуется ряд проектов по инвестициям, открываются новые возможности», - сказал Мустафаев.

(Автор: Садраддин Агджаев)