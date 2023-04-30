Bakcell представляет лидеров скорости Формулы 1! (ФОТО/ВИДЕО) (R)

БАКУ /Trend/ - Наряду с лидерами скорости гонок Формулы 1, Bakcell стала одним из символов высокой скорости Гран-при Азербайджана.

В последний день Формулы 1, болельщики стали свидетелями жаркой борьбы на треке, а также приняли участие в различных конкурсах на стенде Bakcell.

В качестве специальных гостей, трибуну Bakcell посетили храбрые ветераны Отечественной войны. Ветераны протестировали ультра-скоростную сеть Bakcell и приняли участие в играх на стенде.

Отметим, что стенд Bakcell, объединяющий в себе скорость и развлечения, имел огромную популярность среди любителей гонок на всем протяжении Гран-при Азербайджана.