У Азербайджана и Великобритании очень тесные отношения - Эмма Николсон

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана и Великобритании очень тесные отношения, развивающиеся в течении 30 лет.

Как сообщает Trend, об этом журналистам сказала торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

«Азербайджан и Великобритания активно сотрудничают. Мы готовы делиться с Азербайджаном опытом во многих областях. Это является ключевой особенностью отношений между нашими странами», - отметила Эмма Николсон.

Она также добавила, что целью ее визита является участие в Бакинской энергетической неделе и отметила, что очень рада быть частью этого мероприятия.

Отметим, что с 31 мая по 3 июня в Баку пройдут 28-я Международная выставка по нефти и газу Каспия, 11-я Международная выставка по энергетике и возобновляемым источникам энергии и 20-я Международная выставка по транспорту, транзиту и логистике. 1-2 июня ожидается проведение 28-го Международного Бакинского энергетического форума.