В Азербайджане обнародованы расходы на оборону и безопасность в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В 2022 году на расходы на оборону и безопасность в Азербайджане были направлены 4 896 282 561 манат.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год", который обсуждается сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Из этих средств 1 981 772 669 манатов было направлено на силы обороны, 300 122 882 маната - на национальную безопасность, 424 387 097 манатов - на пограничную службу, 4 116 364 маната - на прикладные исследования в области обороны и национальной безопасности, а 2 185 883 549 манатов - на другие виды деятельности в области обороны и национальной безопасности.