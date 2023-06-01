Азербайджан является одним из главных партнеров Великобритании в развитии возобновляемой энергетики - Эмма Николсон

БАКУ /Trend/ - Великобритания является главным спонсором дорожной карты по разработке оффшорной ветроэнергетики в Азербайджане - совместного проекта со Всемирным банком.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон в ходе «Бакинской энергетической недели».

«Уже более 30 лет как Великобритания и Азербайджан установили крепкое партнерство и сейчас мы все больше и больше фокусируемся на зеленой энергетике», - сказала она.

Помимо этого, она также сказала, что у Великобритании есть рабочая группа по вопросам перехода к зеленой энергетике.

Кроме того, Эмма Николсон рассказала о многочисленных мероприятиях в этой сфере, включая визит делегации, возглавляемой министром энергетики Азербайджана в Великобританию, мероприятия посольства Великобритании в Азербайджане, публикацию изданий о зеленой энергетике в Азербайджане, а также наращивание потенциала кадров в сфере энергетики.

«Азербайджан является одним из главных партнеров Великобритании в развитии возобновляемой энергетики. Конечно же, Великобритания будет и дальше оказывать поддержку Азербайджану в этой области», - заключила она.

Отметим, что с 31 мая по 3 июня в Баку проходят 28-я Международная выставка по нефти и газу Каспия, 11-я Международная выставка по энергетике и возобновляемым источникам энергии и 20-я Международная выставка по транспорту, транзиту и логистике.