ЗАО "Baku Steel Company" участвует в 28-й Международной Каспийской Нефтегазовой Выставке (ФОТО/ВИДЕО)

ЗАО «Baku Steel Company» принимает участие в 28-й Международной Каспийской Нефтегазовой Выставке (Caspian Oil&Gas), которая проходит в Бакинском Экспо Центре с 31 мая по 2 июня.

Выставка, где представлены 326 компаний из 37 стран мира, проходит в рамках Бакинской Энергетической Недели, самого престижного мероприятия в Каспийском регионе, которая в этом году пройдет с 31 мая по 3 июня.

ЗАО «Baku Steel Company», которая является крупнейшей металлургической компанией Кавказа, а также одним из главных спонсоров выставки, проводимой в рамках Бакинской Энергетической Недели, на своем обширном выставочном стенде представила производимые предприятием высококачественные квадратные и круглые заготовки, бесшовные трубы, используемые на предприятиях нефтегазодобычи и выдерживающие высокие давления на больших глубинах, арматуру различных размеров, стальную проволоку (катанку), образцы различного фасонного литья и т.д. С момента открытия выставки представители и дистрибьюторы местных и зарубежных компаний различного профиля проявляют большой интерес к информации о ЗАО «Baku Steel Company». Ответственные сотрудники компании проводят с ними регулярные деловые встречи, ведут переговоры.

Основные ожидания ЗАО «Baku Steel Company» от Бакинской Энергетической Недели и выставки заключаются в установлении деловых отношений с различными международными и местными компаниями, расширении масштабов рынка сбыта и в нахождении надежных партнеров.

Следует отметить, что установленная в прошлом году машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) нового поколения с радиусом 10.25 м позволяет предприятию экономить время, и снижая потери выпускать больший объем высококачественной продукции. В качестве продолжения процесса, внедряемые в настоящее время по инновационной технологии системы вакуумной дегазации и закрытого литья создадут условия для производства более качественной стали путем очистки состава от неметаллических соединений, которую наряду со строительством можно будет использовать в машиностроении, авиационной промышленности и т.д.

Продукция ЗАО «Baku Steel Company», имеющая сертификаты международных стандартов, таких как ISO, EN, DIN, ASTM, а также отвечающая всем требованиям и условиям стандартов Германии и США, за 22 года работы компании была экспортирована в более чем в 20 стран Европы, Америки и Азии.

Трубы ЗАО «Baku Steel Company», которая является единственным представителем в регионе Всемирной Ассоциации Производителей Стали (World Steel Association) среди 170 ее членов, считающейся ведущей и влиятельной международной организацией металлургов мира, с 2023 года экспортируются в США.

Желающие ознакомиться с продукцией, предлагаемой ЗАО «Baku Steel Company» или заинтересованные в сотрудничестве с компанией, могут посетить на выставке стенд № 1С314.