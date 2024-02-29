Предоставляем выгодное предложение по первому кредиту от Kapital Bank

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank, ведущий банк страны, предлагает выгодные условия для клиентов, нуждающихся в наличных кредитах. Клиенты, обращающиеся в банк впервые, смогут оплачивать ежемесячные платежи, начиная с 51 маната за каждые 2000 манат. Предоставляемые кредиты на сумму до 50 000 манат предлагаются по ставке от 10,9% годовых на период до 59 месяцев.

Данное предложение доступно для всех физических лиц с официальным доходом. Вы можете подать заявку онлайн или посетить ближайший филиал. При онлайн-заявках комиссии за снятие наличных не взимаются.

За дополнительной информацией обращайтесь: https://kbl.az/frfr

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 52 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk , для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.