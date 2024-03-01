Грузия привержена поддержанию активного диалога с Азербайджаном по ЮГК - Леван Давиташвили

БАКУ /Trend/ - Грузия привержена поддержанию активного диалога с Азербайджаном по Южному газовому коридору.

Как передает Trend, об этом заявил первый заместитель премьер-министра Грузии Леван Давиташвили в ходе 10-го министерского заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору и 2-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике, проходящих сегодня в Баку

"Южно-Кавказский трубопровод, наряду с проектами TANAP и TAP, выделяются как одни из наиболее успешных энергетических инициатив во всем мире. Эти проекты служат прекрасными примерами взаимовыгодного сотрудничества между странами-получателями, при поддержке США, европейских стран, международных финансовых институтов и компаний. Грузия привержена поддержанию активного диалога с Азербайджаном, Турцией, другими участниками Южного газового коридора, представителями ЕС и заинтересованными сторонами для обеспечения всестороннего развития инициативы Южного газового коридора", - сказал он.

Напомним, что 10-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) проходит 1 марта.

В ходе встречи планируется подписание ряда документов как по расширению ЮГК и вхождению в его состав новых стран-участниц, так и по проектам "зеленой" энергетики.

Намечена отдельная сессия по проектам "зеленой" энергетики и ряду важных соглашений.

Отметим, что Южный газовый коридор полноценно действует с декабря 2020 года и поставляет газ в Италию (свыше девяти миллиардов кубометров в год), в Грецию и Болгарию — по одному миллиарду кубометров в год каждой стране.

В 2022 году страны ЕС получили 11,4 миллиарда кубометров газа на 15,6 миллиарда евро.

В 2023 году этот объем достиг 11,8 миллиарда кубометров газа.