БАКУ/Trend/ - Для оценки водных ресурсов Азербайджана подготовлена электронная карта Государственным агентством водных ресурсов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщил советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Асад Ширинов в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Взгляд на изменение климата из космоса".

"Для оценки водных ресурсов Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана подготовлена электронная карта. На данной карте есть все необходимые детали. За последние два года в стране было установлено 150 водомерных приборов. В этом году планируется установить 40 таких приборов", - сказал он.

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