Министр экологии Сьерра-Леоне выразил надежду на амбициозные результаты COP29

БАКУ /Trend/ - Сьерра-Леоне остается уверена в том, что COP29 обеспечит амбициозные результаты, основанные на солидарности мирового сообщества.

Об этом заявил Министр экологии и изменения климата Сьерра-Леоне Дживох Эммануэль Абдулай, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

"Мы собрались здесь в критический момент, когда наша общая приверженность действиям по климату должна быть сильнее и решительнее, чем когда-либо. Сьерра-Леоне, как и многие другие развивающиеся страны, продолжает сталкиваться с серьезными угрозами, связанными с изменением климата, такими как увеличение климатической изменчивости, утрата биоразнообразия и экономическая уязвимость", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Сьерра-Леоне уже сделала значительные шаги в продвижении климатических инициатив, включая разработку новых политик, внедрение местных инициатив и установление стратегических партнерств. Обновленные национально определенные вклады (NDC) страны включают амбициозные цели по снижению выбросов парниковых газов и укреплению климатической устойчивости.

"Наши усилия направлены на приоритетное развитие адаптации и смягчения последствий изменения климата, чтобы защитить людей, сохранить экосистемы и способствовать устойчивому развитию", - отметил он.

По его словам, страна продолжает реализовывать проекты, направленные на повышение устойчивости к климатическим изменениям, такие как улучшение систем раннего предупреждения, повышение эффективности управления природными катастрофами и внедрение устойчивых сельскохозяйственных практик.

"Сьерра-Леоне активно ищет инвестиции в проекты по возобновляемой энергетике, такие как солнечные и гидроэнергетические установки, а также в проекты по восстановлению лесов и сохранению биоразнообразия. Для реализации амбициозных климатических действий стране необходимы долгосрочные финансовые ресурсы и передача технологий", - добавил он.