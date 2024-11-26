В Баку прошло мероприятие на тему "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты" (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 26 ноября в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана состоялось мероприятие на тему "Государственно-частное сотрудничество и результаты".

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии приняли участие представители государственных структур, представители частного сектора, представители бизнес-ассоциаций, независимые эксперты.

Открывая мероприятие, заместитель начальника ГНС Самира Мусаева сказала, что основная цель встречи - представить результаты реализованных и предусмотренных изменений в налоговом законодательстве и администрировании, а также результаты взаимодействия с соответствующими государственными учреждениями и бизнес-ассоциациями, субъектами предпринимательства в рамках данного процесса и обсудить новые направления.

Участники обсудили вопросы, связанные с влиянием налоговых реформ на предпринимательскую деятельность в Азербайджане, совершенствованием законодательства в этой сфере, активным участием субъектов бизнеса в процессе. Было отмечено, что налоговые реформы играют важную роль в реализации новых приоритетов развития для экономики страны и инициатив по переходу к устойчивой деятельности.

Заведующий сектором отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики Вусал Шихалиев подчеркнул, что улучшения, сопровождаемые сотрудничеством между государственным и частным секторами, более эффективны, а совместная деятельность способствует более устойчивому и всестороннему развитию.

Начальник Главного управления налоговой политики ГНС Ниджат Иманов выступил с презентацией "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты", заместитель начальника Главного управления Аваз Гулиев - "Изменения, которые планируется внести в Налоговый кодекс в 2025 году".

Начальник сектора отдела налоговой политики и доходов Министерства финансов Шабан Абдуллаев представил информацию о «Централизованной электронной реестровой системе» в контексте предоставленных льгот в налоговой и таможенной сферах.

В ходе мероприятия были обсуждены озвученные предложения по налоговому законодательству, даны ответы на поставленные вопросы.

Начальник Главного управления налоговой политики Ниджат Иманов отметил, что льгота, предоставляемая налогоплательщикам, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, продлена.

Он отметил, что, в том числе, внепродажные доходы по этой деятельности до 2027 года, а также предоставленные субсидии освобождены от налогов.

"Дивидендные доходы от сельскохозяйственных предприятий освобождены от налогообложения сроком на 4 года с 2023 года. В то же время были предоставлены льготы, связанные с аграрно-перерабатывающей деятельностью. Продажа мяса животных и птицы освобождена от НДС",- пдобави он.

Заместитель начальника Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при министерстве экономики Аваз Гулиев отметил, что в рамках проекта "Государственно-частное партнерство" к частным партнерам предусмотрены налоговые льготы по налогу на прибыль и доходы, налогу на имущество и земельному налогу, а также льготы по импорту.

Он отметил, что данный проект в основном реализуется с целью привлечения крупных инвестиций.

"В основном это проекты стоимостью свыше 30 миллионов манатов, охватывающие стратегические направления. А льготный период, предусмотренный проектом, охватывает период не более 30 лет.

В то же время анологический компромисс заключается в поддержке "зеленой" экономики в области возобновляемых источников энергии. Эти льготы также будут применяться к проектам, связанным с производством электроэнергии",- добавил он.

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