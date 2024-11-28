Yelo Bank стал партнером первого локального PR-форума! (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Yelo Bank, для которого стало доброй традицией поддерживать крупные инициативы, в этот раз открыл двери своего головного офиса для участников PR Forum 2024. 27 ноября при поддержке Yelo Bank, организации Finance Time и компании 123media состоялось одно из самых значимых событий года для специалистов в сфере коммуникаций.



Председатель Правления Yelo Bank Анар Гасанов поприветствовал участников форума, отметил современные вызовы в области PR и пожелал успехов в этой важной и ответственной работе.



На форуме обсуждались темы: «Искусственный интеллект», «Кризисная коммуникация» и «Стратегические коммуникации», где выступили ведущие эксперты отрасли. Спикеры поделились своими историями успеха, достижениями и методами преодоления сложных ситуаций.



Форум объединил профессионалов, способствовал установлению новых контактов и развитию профессиональных сетей.



Активно участвуя в подобных мероприятиях, Yelo Bank продолжает поддерживать развитие медиа, укреплять коммуникационные связи и формировать прозрачную бизнес-среду.



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