БАКУ / Trend/ - Yelo Bank, для которого стало доброй традицией
поддерживать крупные инициативы, в этот раз открыл двери своего
головного офиса для участников PR Forum 2024. 27 ноября при
поддержке Yelo Bank, организации Finance Time и компании 123media
состоялось одно из самых значимых событий года для специалистов в
сфере коммуникаций.
Председатель Правления Yelo Bank Анар Гасанов поприветствовал участников форума, отметил современные вызовы в области PR и пожелал успехов в этой важной и ответственной работе.
На форуме обсуждались темы: «Искусственный интеллект», «Кризисная коммуникация» и «Стратегические коммуникации», где выступили ведущие эксперты отрасли. Спикеры поделились своими историями успеха, достижениями и методами преодоления сложных ситуаций.
Форум объединил профессионалов, способствовал установлению новых контактов и развитию профессиональных сетей.
Активно участвуя в подобных мероприятиях, Yelo Bank продолжает поддерживать развитие медиа, укреплять коммуникационные связи и формировать прозрачную бизнес-среду.
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Yelo Bank – Яркий Банкинг!
Yelo Bank стал партнером первого локального PR-форума! (ФОТО)
БАКУ / Trend/ - Yelo Bank, для которого стало доброй традицией
поддерживать крупные инициативы, в этот раз открыл двери своего
головного офиса для участников PR Forum 2024. 27 ноября при
поддержке Yelo Bank, организации Finance Time и компании 123media
состоялось одно из самых значимых событий года для специалистов в
сфере коммуникаций.