Пакистан объявил о тарифных льготах на импорт ряда товаров из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Федеральное налоговое управление (FBR) Пакистана ввело тарифные льготы на импорт ряда товаров в рамках Преференциального торгового соглашения c Азербайджаном, которое вступило в силу с 16 декабря этого года, передает в пятницу Trend со ссылкой на FBR.

Согласно уведомлению, опубликованному FBR, льготы распространяются на импорт таких товаров, как очищенные фундуковые орехи, абрикосы, растительные экстракты, необработанный табак, полиэтилен, сополимеры пропилена, обсадные и бурильные трубы для нефтегазового бурения, а также медный провод с максимальным поперечным размером более 6 мм.

Все товары должны соответствовать условиям соглашения, подписанного между двумя странами.

В управлении подчеркнули, что эти льготы направлены на развитие двусторонней торговли и соответствуют целям преференциального соглашения.