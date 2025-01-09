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Халг Банк открыл обновленный офис персонального банковского обслуживания (Private Banking) (ФОТО)

Экономика Материалы 9 января 2025 12:02 (UTC +04:00)
Халг Банк открыл обновленный офис персонального банковского обслуживания (Private Banking) (ФОТО)

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27 декабря, в день своего 20-летнего юбилея, Халг Банк провел открытие обновленного офиса персонального банковского обслуживания (Private Banking), созданного для предоставления клиентам особых и индивидуализированных услуг. Этот шаг стал очередным важным этапом на пути к обеспечению высокого уровня удовлетворенности премиальных клиентов.

«Высокий уровень обслуживания клиентов и удобный доступ к современным банковским услугам для нас всегда остаются приоритетом. Офис Private Banking, ориентированный на премиальные стандарты обслуживания, уделяет особое внимание потребностям клиентов, обеспечивая их комфорт и профессиональное обслуживание. Наша цель — оправдать ожидания клиентов данного сегмента, предлагая им индивидуальный подход, специальные услуги, а также эксклюзивные банковские решения», — отметил Председатель Правления, Главный Исполнительный Директор Халг Банка Камран Меджидов.

В концепции офиса сочетаются комфорт и эксклюзивность, основанные на максимальном внимании удобству клиентов. В офисе предусмотрены специально оформленные и оснащенные современными технологиями залы и комнаты для обслуживания, а также созданы все условия для делового общения с личным банковским менеджером.

В офисе персонального обслуживания предлагаются финансовые решения и профессиональные консультации, адаптированные к потребностям клиентов. Услуги включают размещение вкладов, операции с пластиковыми картами, кредиты, расчетно-кассовое обслуживание, обмен валют и другие виды персонального банковского обслуживания.

Офис Private Banking расположен в административном здании головного офиса Халг Банка по адресу: город Баку, проспект Иншаатчылар, 22L. Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

Халг Банк открыл обновленный офис персонального банковского обслуживания (Private Banking) (ФОТО)
Халг Банк открыл обновленный офис персонального банковского обслуживания (Private Banking) (ФОТО)
Халг Банк открыл обновленный офис персонального банковского обслуживания (Private Banking) (ФОТО)
Халг Банк открыл обновленный офис персонального банковского обслуживания (Private Banking) (ФОТО)
Халг Банк открыл обновленный офис персонального банковского обслуживания (Private Banking) (ФОТО)
Халг Банк открыл обновленный офис персонального банковского обслуживания (Private Banking) (ФОТО)
Халг Банк открыл обновленный офис персонального банковского обслуживания (Private Banking) (ФОТО)
Халг Банк открыл обновленный офис персонального банковского обслуживания (Private Banking) (ФОТО)
Халг Банк открыл обновленный офис персонального банковского обслуживания (Private Banking) (ФОТО)
Халг Банк открыл обновленный офис персонального банковского обслуживания (Private Banking) (ФОТО)
Халг Банк открыл обновленный офис персонального банковского обслуживания (Private Banking) (ФОТО)
Халг Банк открыл обновленный офис персонального банковского обслуживания (Private Banking) (ФОТО)
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