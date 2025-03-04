Банк Республика запускает кредитную кампанию по случаю праздника Новруз

Банк Республика предлагает кредит наличными до 15-кратного размера зарплаты

Банк Республика, всегда радующий своих клиентов интересными и выгодными акциями, запускает новую кредитную камапнию для тех, кто хочет покрыть праздничные расходы или порадовать своих близких.

Так в рамках новой кампании, любой клиент, обратившийся в «Банк Республика», получит возможность получить кредит наличными ДО 15-КРАТНОГО РАЗМЕРА ЗАРПЛАТЫ и БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЬЯ!

Годовая процентная ставка по кредиту составляет мин. 10%, максимальная сумма — 50 000 манатов, срок — 60 месяцев.

Еще одно преимущество заказа кредита в "Банк Республика" заключается в том, что сумма кредита будет переведена на карту, которую доставят непосредственно по указанному адресу.

Кампания продлиться до 6 апреля 2025 года.

Не упустите весеннюю возможность, закажите кредит в Банке Республика, и пусть ваши мечты сбудутся!

Подать заявку можно через мобильное приложение “Mobil Şöbə”, на сайте www.bankrespublika.az, а также в любом отделении Банк Республика.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.