ВТО спрогнозировала рост торговли СНГ на 2025–2026 годы

БАКУ/Trend/ - Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует умеренный рост экспорта и замедление импорта в странах СНГ в ближайшие два года, передает Trend.

Согласно базовому сценарию прогноза ВТО, в 2025 году экспорт из стран СНГ вырастет на 4%, тогда как скорректированный прогноз предполагает увеличение на 4,4%. Это следует за ростом на 2,3% в 2024 году и снижением на 4,3% в 2023 году.

На 2026 год по базовому сценарию ожидается снижение на 0,1%, а по скорректированному — незначительный рост на 0,1%.

Что касается импорта, то здесь ожидается заметное замедление по сравнению с постпандемийным всплеском. После роста на 18% в 2023 году и замедления до 5% в 2024 году, в 2025 году импорт увеличится всего на 0,1% (по скорректированному сценарию – на 0,5%), а в 2026 году рост составит 2,1% по обоим сценариям.