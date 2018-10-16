ИВ Баку: При строительстве жилья в оползневой зоне необходимо было учесть местный ландшафт

16 октября 2018 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Строения, находящиеся в зоне оползня, произошедшего на отвесном горном склоне в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, это в основном жилье, построенное в конце 90-х годов прошлого века. Об этом говорится в сообщении Исполнительной власти г. Баку, распространенном во вторник.

Как говорится в сообщении, владельцы этих домов и те, кто выдал разрешение на их строительство, должны были учесть здешний ландшафт.

В Бадамдарской оползневой зоне находится 11 частных домов, в большинстве из которых никто не живет. Жильцы переселены, а работа двух объектов на этой территории приостановлена.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минэкологии допускает дальнейшие обвалы в оползневой зоне в Баку
Происшествия 12:40
Зона оползня в Сабаильском районе Баку расширяется
Происшествия 10:31
В оползневой зоне в Баку все еще наблюдается движение грунта - минэкологии
Происшествия 00:56
Обвалилась часть забора одного из жилых домов в зоне оползня в Баку
Происшествия 15 октября 18:32
В Бадамдарской оползневой зоне будут снесены 11 домов - Гаджибала Абуталыбов
Общество 15 октября 17:52
Землятресение в Каспийском море повлияло на оползневую зону в поселке Бадамдар
Общество 15 октября 17:27
Лента новостей
Россия и Египет подпишут договор о стратегическом партнерстве
Россия 14:57
Ирак вскоре станет первым покупателем иранских товаров
Экономика 14:53
Экономика Азербайджана выросла на 0,8%
Бизнес 14:48
Новый орфографический словарь азербайджанского языка будет издан к началу следующего года
Общество 14:46
Транспортировка нефти по БТД незначительно сократилась
Энергетика 14:46
В Азербайджане увеличилось число поступающих в вузы по первой группе специальности - министр
Общество 14:45
Минск рассчитывает на помощь Шанхая в модернизации городской инфраструктуры
Беларусь 14:39
В Баку стартует Неделя итальянского языка
Культура 14:32
Азербайджан увеличил транспортировку газа по магистральным трубопроводам
Энергетика 14:31