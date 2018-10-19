Пресечена попытка вывоза из Азербайджана свыше $25 тыс.

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку вывоза из Азербайджана крупной партии незадекларированной валюты, говорится в сообщении Госкомтаможни, распространенном в пятницу.

Гражданин России, собирающийся вылетать рейсом Баку-Урумчи, прошел таможенный контроль, но не заявил таможенному органу о наличии иностранной валюты, имеющейся у него при себе и в багаже. После прохождения таможенного и паспортного контроля пассажир вошел в стерильную зону, где при прохождении багажа через рентген высветились изображения подозрительных предметов.

Его сумка была проверена и были обнаружены незадекларированные 154 купюры по 100 долларов, то есть 15 400 долларов.

Кроме этой суммы в кармане куртки гражданина были найдены еще 100 купюр по 100 долларов, то есть еще 10 тысяч долларов.

Всего у гражданина было обнаружено 25 400 незадекларированных долларов.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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