Тяжелое ДТП в Билясуваре, четверо погибших

23 мая 2019 09:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Билясуварском районе грузовик "КамАЗ" столкнулся с микроавтобусом марки "Ford", сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, прибывшие на место ДТП спасатели Муганского регионального центра МЧС извлекли из деформированного микроавтобуса тела четырех человек.

Их личности уточняются.

Также спасатели помогли выбраться из транспортного средства двух пострадавшим гражданам.

(Текст: Али Гасымов)

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