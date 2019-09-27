В Хачмазе изъято свыше 300 кг непригодной в употребление конины (ФОТО)

27 сентября 2019 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности совместно с представителями МВД провели рейд в Хачмазе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Во время проверки фермы в селе Гарагашлы, принадлежащей жителю Хачмазского района Мовсуму Ниджесуру, было выявлено более 300 кг грязной, внешне совершенно непригодной для употребления конины, а также больные лошади, купленные для забоя.

Образцы мяса были отправлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности.

По факту проводится расследования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Хачмазе изъято свыше 300 кг непригодной в употребление конины (ФОТО)
  • В Хачмазе изъято свыше 300 кг непригодной в употребление конины (ФОТО)
  • В Хачмазе изъято свыше 300 кг непригодной в употребление конины (ФОТО)
  • В Хачмазе изъято свыше 300 кг непригодной в употребление конины (ФОТО)
  • В Хачмазе изъято свыше 300 кг непригодной в употребление конины (ФОТО)
  • В Хачмазе изъято свыше 300 кг непригодной в употребление конины (ФОТО)
  • В Хачмазе изъято свыше 300 кг непригодной в употребление конины (ФОТО)
  • В Хачмазе изъято свыше 300 кг непригодной в употребление конины (ФОТО)
  • В Хачмазе изъято свыше 300 кг непригодной в употребление конины (ФОТО)
  • В Хачмазе изъято свыше 300 кг непригодной в употребление конины (ФОТО)
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