Пожар в бакинской школе потушен
БАКУ /Trend/ - В здании средней школы №84 поселка Амирджан Сураханского района Баку вспыхнул пожар, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.
На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС.
Пожар потушен, пострадавших нет, отмечается в сообщении министерства.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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