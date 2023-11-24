Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Исмаиллы

БАКУ /Trend/ - Стало известно о состоянии пострадавших вчера в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Исмаиллы.

В ответ на запрос Trend в пятницу в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что в связи с ДТП в Исмаиллинскую центральную районную больницу госпитализировано шесть человек.

Было отмечено, что один из них является гражданином Азербайджана, а все остальные - Индии.

"Обследование и лечение одного из пациентов продолжается в отделении интенсивной терапии медицинского учреждения, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Остальные проходят лечение в хирургическом отделении, их состояние стабильное", - отмечается в сообщении.

Отметим, что 23 ноября на дороге Баку-Шамахы-Исмаиллы перевернулся автомобиль марки "Mercedes Vito", в результате чего пострадали шесть человек.

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