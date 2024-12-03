Взрыв в частном доме произошел в одном из поселков Абшерона

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в частном доме в селе Новханы Абшеронского района произошел взрыв, к месту происшествия немедленно были привлечены силы МЧС Азербайджана.

Как сообщили Trend в министерстве, в результате поисково-спасательных мероприятий, проведенных спасателями, один человек был спасен из-под завалов.

08:45 (GMT+4) На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в частном доме в селе Новханы Абшеронского района.

Об этом сообщили Trend в министерстве.

Сообщается, что в связи с полученной информацией к месту происшествия немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны и службы особого риска МЧС.