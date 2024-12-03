Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

Взрыв в частном доме произошел в одном из поселков Абшерона

Происшествия Материалы 3 декабря 2024 08:58 (UTC +04:00)
Взрыв в частном доме произошел в одном из поселков Абшерона

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в частном доме в селе Новханы Абшеронского района произошел взрыв, к месту происшествия немедленно были привлечены силы МЧС Азербайджана.

Как сообщили Trend в министерстве, в результате поисково-спасательных мероприятий, проведенных спасателями, один человек был спасен из-под завалов.

08:45 (GMT+4) На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в частном доме в селе Новханы Абшеронского района.

Об этом сообщили Trend в министерстве.

Сообщается, что в связи с полученной информацией к месту происшествия немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны и службы особого риска МЧС.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости