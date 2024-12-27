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Премьер-министр Узбекистана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой близ Актау

Происшествия Материалы 27 декабря 2024 11:22 (UTC +04:00)
Премьер-министр Узбекистана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой близ Актау
Фото: Бекзод Хидоятов/Telegram

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/- Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета авиакомпании AZAL близ казахстанского города Актау.

Как передает Trend, об этом написал пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана Бекзод Хидоятов в своем телеграм канале.

“Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил посольство Азербайджана в Узбекистане и выразил соболезнования послу Гусейну Гулиеву и братскому азербайджанскому народу”, - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее А.Арипов направил соболезнования в связи с авиакатастрофой премьер-министру Азербайджана Али Асадову.

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