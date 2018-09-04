Пашинян не готов к уступкам в карабахском вопросе - российский политолог

БАКУ /Trend/ - "Считаю, что в Армении будет идти очень серьезная борьба за власть. В этих условиях соперники Никола Пашиняна обвиняют премьера в том, что он готов пойти на существенные уступки в вопросе нагорно-карабахского урегулирования. Но я думаю, что он не вполне готов к этим уступкам".

Об этом сказал во вторник на пресс-конференции в Баку российский общественный деятель, политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований», депутат Государственной думы РФ пятого созыва, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

По мнению российского политолога, Пашинян, наоборот, скорее всего, заинтересован в "патриотической эйфории", поэтому не исключено что его сторонники могут организовать провокации в виде локальных столкновений, чтобы позволить премьеру продемонстрировать "твердость" и "жесткость" своей позиции в нагорно-карабахском конфликте.

Марков считает, что Пашинян уже пошел на ужесточение переговорных позиций, когда заявил, что незаконный режим, созданный в Нагорном Карабахе, должен принять участие в переговорах по урегулированию конфликта.

"Поэтому предполагаю, что по внутриполитическим причинам сейчас ожидать от руководства Армении способности пойти на существенные компромиссы и уступки не стоит. Сейчас это мне кажется крайне маловероятным, поэтому оптимизма на этот счет у меня нет. Оптимизм у меня был раньше. Полтора-два года назад переговоры были очень успешные и тесные, и я утверждаю, что тогда было пройдено 95 процентов пути. С очень высокой степенью вероятности к концу 2016 года первые семьи вынужденных переселенцев могли вернуться к родным очагам. Но этого не случилось. Последние шаги в этом вопросе не были пройдены. И мне это известно доподлинно", - сказал политолог.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Франгиз Агаларова)

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